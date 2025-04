Scompare nei boschi ritrovato dopo 3 giorni in un canalone Il sollievo dei famigliari

boschi di Ferro di Cavallo, in via Col di Lana. Nel pomeriggio di oggi, 28 aprile, intorno alle 16.30, l'83enne affetto da Alzheimer e scomparso mentre cercava asparagi insieme alla moglie, è stato localizzato all'interno di un canalone in località Monte Malbe, nei pressi del rudere di Podere Poggiaccio.Le squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco lo hanno raggiunto e recuperato, permettendo ai sanitari del 118 di prestare le prime cure. Secondo le prime informazioni le condizioni dell'anziano, sebbene debilitate dalla prolungata permanenza all'aperto, non desterebbero preoccupazione. Per garantire le migliori cure, l'elisoccorso del 118 è intervenuto per trasportarlo in ospedale. Lanazione.it - Scompare nei boschi, ritrovato dopo 3 giorni in un canalone. Il sollievo dei famigliari Leggi su Lanazione.it Perugia, 28 aprile 2025 – Le ricerche senza sosta hanno portato al ritrovamento dell’anziano scomparso da sabato scorso neidi Ferro di Cavallo, in via Col di Lana. Nel pomeriggio di oggi, 28 aprile, intorno alle 16.30, l'83enne affetto da Alzheimer e scomparso mentre cercava asparagi insieme alla moglie, è stato localizzato all'interno di unin località Monte Malbe, nei pressi del rudere di Podere Poggiaccio.Le squadre SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco lo hanno raggiunto e recuperato, permettendo ai sanitari del 118 di prestare le prime cure. Secondo le prime informazioni le condizioni dell'anziano, sebbene debilitate dalla prolungata permanenza all'aperto, non desterebbero preoccupazione. Per garantire le migliori cure, l'elisoccorso del 118 è intervenuto per trasportarlo in ospedale.

