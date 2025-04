Sciopero generale in tutti i settori pubblici e privati l' 1 maggio

Sciopero nazionale generale per l'intera giornata di lavoro di giovedì 1 maggio 2025 in tutti i settori pubblici e privati.Asl3 assicurerà. Genovatoday.it - Sciopero generale in tutti i settori pubblici e privati l'1 maggio Leggi su Genovatoday.it La segreteria nazionale dell'organizzazione sindacale Usi Cit (Unione sindacale italiana Confederazione Internazionale del Lavoro) ha proclamato unonazionaleper l'intera giornata di lavoro di giovedì 12025 in.Asl3 assicurerà.

