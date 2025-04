Sciopero dei mezzi a Milano treni a rischio caos per 8 ore | gli orari

Sciopero sul fronte ferroviario. A incrociare le braccia saranno i lavoratori di Gruppo Fsi, trenitalia, Trenord e Tper. L'agitazione, preannunciata sul sito del ministero dei Trasporti, è programmata per il prossimo 6 maggio con durata di 8 ore dalle 9.01. Milanotoday.it - Sciopero dei mezzi a Milano, treni a rischio caos per 8 ore: gli orari Leggi su Milanotoday.it Il mese di maggio si apre con un nuovosul fronte ferroviario. A incrociare le braccia saranno i lavoratori di Gruppo Fsi,talia, Trenord e Tper. L'agitazione, preannunciata sul sito del ministero dei Trasporti, è programmata per il prossimo 6 maggio con durata di 8 ore dalle 9.01.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Doppio sciopero dei mezzi: quando (e perchè) si fermeranno treni, metro, bus e tram a Milano - Una giornata che già si preannuncia complicata per i pendolari e per chi si sposta a Milano. Confermati i due scioperi che si sovrapporranno venerdì 11 aprile. Da un lato i dipendenti Trenord, dall'altro quelli Atm. In entrambi i casi si incroceranno le braccia per l'intera giornata, come... 🔗milanotoday.it

Sciopero generale a Milano l’8 marzo, a rischio i treni Trenord: gli orari e i settori coinvolti - Alcune sigle sindacali hanno indetto uno sciopero che a Milano potrebbe avere ripercussioni sui servizi di Trenord dalle 21:00 di venerdì 7 alle 21:00 di sabato 8 marzo 2025. Regolari i treni nelle fasce di garanzia e tutte le linee Atm di metro, bus e tram. L'agitazione riguarderà anche gli aeroporti e la scuola.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sciopero di 24 ore, ferroviari incrociano le braccia: festa della donna senza treni a Milano - Stop generale del settore ferroviario. Lo hanno annunciato i sandacati. Il giorno da segnare in calendario è l'8 marzo, giornata della internazionale della donna e sabato Grasso per il carnevale ambrosiano. Lo sciopero riguarderà i treni Trenitalia e Trenord e avrà carattere nazionale. Ma non... 🔗milanotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sciopero dei mezzi a Milano, treni a rischio caos per 8 ore: gli orari; Sciopero trasporti 26 aprile 2025 revocato in quasi tutta Italia: quali sono le città in cui resta lo stop; Scioperi del trasporto pubblico di Maggio 2025: la lista; Scioperi aprile 2025: protesta il 9, stop al trasporto. 🔗Ne parlano su altre fonti

Nuovo sciopero dei trasporti: gli orari dei treni Trenitalia e Trenord - Treni a rischio per 8 ore. Un nuovo sciopero dei trasporti si affaccia all'orizzonte: martedì 6 maggio sarà la volta del settore ferroviario. Per 8 ore incroceranno le braccia i lavoratori delle ... 🔗milanotoday.it

Sciopero 11 aprile 2025 trasporti/ Treni, bus, tram e metro a rischio: da Trenord ad Atm, info e orari - Sciopero 11 aprile 2025 trasporti e mezzi pubblici: treni, bus, tram e metro a rischio per 23 ore. Da Trenitalia, Trenord, Tper ad Atm: info e orari ... 🔗ilsussidiario.net

Sciopero dei trasporti, quando (e perché) si fermeranno i treni Trenord e Trenitalia - In arrivo un nuovo sciopero dei mezzi che questa volta coinvolgerà i lavoratori del trasporto ferroviario. Come preannunciato sul portale del ministero dei Trasporti, i ferrovieri incroceranno le ... 🔗milanotoday.it