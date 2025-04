Scioperi di Maggio 2025 | Ecco le Date Calde per Aerei e Treni in Italia

Maggio si avvicina e, come spesso accade, il settore dei trasporti Italiano si prepara ad affrontare una serie di Scioperi che potrebbero avere un impatto significativo su chi viaggia in aereo o in treno. Ecco il calendario aggiornato delle principali agitazioni previste, con particolare attenzione a voli e ferrovie. Mondouomo.it - Scioperi di Maggio 2025: Ecco le Date Calde per Aerei e Treni in Italia. Leggi su Mondouomo.it si avvicina e, come spesso accade, il settore dei trasportino si prepara ad affrontare una serie diche potrebbero avere un impatto significativo su chi viaggia in aereo o in treno.il calendario aggiornato delle principali agitazioni previste, con particolare attenzione a voli e ferrovie.

Ne parlano su altre fonti

Stop a Il Paradiso delle Signore a maggio 2025: ecco quale Soap arriverà al suo posto su Rai1 - Il Paradiso delle Signore va in pausa a maggio 2025. Scopriamo insieme quale altro appuntamento e quali altre storie ci faranno compagnia nel pomeriggio estivo di Rai1. 🔗comingsoon.it

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: ecco i primi artisti confermati e tutte le novità dell’edizione #1M2025 - Si accendono i riflettori sull’edizione 2025 del CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO DI ROMA, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli. L’appuntamento con la grande musica dal vivo torna in Piazza San Giovanni in Laterano per celebrare la Festa dei Lavoratori con una maratona di musica, impegno e spettacolo. Il Concertone del Primo Maggio 2025 torna a infiammare Piazza San Giovanni Anche quest’anno, l’attesissimo Concerto del Primo Maggio si svolgerà come da tradizione a Roma, nella suggestiva cornice di Piazza San Giovanni in ... 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sciopero di treni e aerei a maggio 2025: ecco le date e le fasce di garanzia; Sciopero treni 5-6 maggio 2025: stop nazionale, si ferma anche Trenord; Sciopero maggio 2025: tutti gli stop giorno per giorno; Sciopero aerei 9 maggio 2025, orari, voli garantiti e diritti dei passeggeri. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sciopero di treni e aerei a maggio 2025: ecco le date e le fasce di garanzia - Sarà un maggio nero per chi si sposta in treno o in aereo per lavoro o per svago. Numerose le mobilitazioni in vista che come è accaduto ad aprile creeranno non pochi problemi ai viaggiatori. Ecco tut ... 🔗msn.com

Tutti gli scioperi di maggio 2025, dai treni agli aerei: date e orari - Anche il traffico aereo subirà notevoli interruzioni a maggio 2025. La data più critica sarà i l 9 maggio, giornata durante la quale è previsto uno sciopero nazionale di quattro ore indetto da CUB ... 🔗trend-online.com

Scioperi maggio 2025: disagi nel trasporto ferroviario, aereo e Tpl - ?Anche il mese di maggio 2025 si prospetta particolarmente critico per i trasporti in Italia, con numerosi scioperi programmati ... 🔗missionline.it