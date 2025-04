Scioglimento riserva CIAD terza fascia ATA | come presentare la domanda VIDEO TUTORIAL

presentare la domanda per sciogliere la riserva e inserirsi a pieno titolo nelle graduatorie di terza fascia ATA. L'istanza è finalizzata alla presentazione della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), requisito di accesso nelle graduatorie di terza fascia per tutti i profili, ad eccezione del collaboratore scolastico.L'articolo Scioglimento riserva CIAD terza fascia ATA: come presentare la domanda. VIDEO TUTORIAL . Leggi su Orizzontescuola.it Fino al 9 maggio è possibilelaper sciogliere lae inserirsi a pieno titolo nelle graduatorie diATA. L'istanza è finalizzata alla presentazione della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (), requisito di accesso nelle graduatorie diper tutti i profili, ad eccezione del collaboratore scolastico.L'articoloATA:la

Approfondimenti da altre fonti

Graduatorie terza fascia ATA: CIAD entro il 30 aprile, scioglimento riserva dal 28 - Scade il 30 aprile il termine entro il quale conseguire la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) per gli aspiranti che hanno richiesto l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia ATA 2024/27. La scadenza è fissata dal CCNL 2019/21 e dal bando ATA di terza fascia 2024. L'articolo Graduatorie terza fascia ATA: CIAD entro il 30 aprile, scioglimento riserva dal 28 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Graduatorie terza fascia ATA: scioglimento riserva CIAD dal 28 aprile su Istanze online. Le ultime notizie - L'attesa proroga per il conseguimento della CIAD, richiesta da Sindacati e politica, non ci sarà. L'ha fatto sapere il Ministero nel corso della riunione svoltasi il 10 aprile. Gli aspiranti ATA, che si sono inseriti in terza fascia con riserva entro il 28 giugno 2024, potranno presentare la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale da fine aprile. L'articolo Graduatorie terza fascia ATA: scioglimento riserva CIAD dal 28 aprile su Istanze online. 🔗orizzontescuola.it

Domande scioglimento riserva CIAD terza fascia ATA: “Non viene riscontrato alcun profilo”. Cosa fare - Tante le segnalazioni arrivate sulla problematica riscontrata da parte degli aspiranti ATA di terza fascia che presentano la domanda di scioglimento riserva CIAD per inserirsi a pieno titolo nelle graduatorie. La certificazione digitale CIAD è requisito di accesso per tutti i profili, ad eccezione del collaboratore scolastico. L'articolo Domande scioglimento riserva CIAD terza fascia ATA: “Non viene riscontrato alcun profilo”. 🔗orizzontescuola.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Scioglimento riserva CIAD graduatorie terza fascia ATA: come compilare la domanda. GUIDA per immagini; Graduatorie terza fascia ATA, scioglimento riserva dal 29 aprile al 9 maggio per le CIAD conseguite entro il 30 aprile; Domanda di scioglimento della riserva CIAD nelle Graduatorie ATA di terza fascia: ecco la Guida del Ministero; Domande scioglimento riserva CIAD terza fascia ATA: Non viene riscontrato alcun profilo. Cosa fare. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Scioglimento riserva CIAD graduatorie terza fascia ATA: come compilare la domanda. GUIDA per immagini - Sono aperte le domande finalizzate allo scioglimento della riserva nelle graduatorie di terza fascia ATA. Gli aspiranti che si sono ... 🔗orizzontescuola.it

Domanda di scioglimento della riserva CIAD nelle Graduatorie ATA di terza fascia: ecco la Guida del Ministero - Rendiamo disponibile la Guida alla compilazione della domanda per lo scioglimento della riserva CIAD nelle graduatorie ATA di terza fascia pubblicata dal Ministero dell'istruzione in pdf da scaricare. 🔗ticonsiglio.com

Domande scioglimento riserva CIAD terza fascia ATA: “Non viene riscontrato alcun profilo”. Cosa fare - Tante le segnalazioni arrivate sulla problematica riscontrata da parte degli aspiranti ATA di terza fascia che presentano la domanda ... 🔗orizzontescuola.it