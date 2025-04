Scioglimento riserva CIAD graduatorie terza fascia ATA | come compilare la domanda GUIDA per immagini

Scioglimento della riserva nelle graduatorie di terza fascia ATA. Gli aspiranti che si sono inseriti entro il 28 giugno 2024 senza la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) inseriscono la certificazione per inserirsi a pieno titolo e non decadere dalle graduatorie.L'articolo Scioglimento riserva CIAD graduatorie terza fascia ATA: come compilare la domanda. GUIDA per immagini . Leggi su Orizzontescuola.it Sono aperte le domande finalizzate allodellanellediATA. Gli aspiranti che si sono inseriti entro il 28 giugno 2024 senza la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale () inseriscono la certificazione per inserirsi a pieno titolo e non decadere dalle.L'articoloATA:laper

