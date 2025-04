Scioccata da Silvia Toffanin Furia Lulù Selassié scoppia il caso dopo la puntata di Verissimo con Manuel Bortuzzo

dopo la durissima intervista andata in onda domenica 27 aprile 2025 a Verissimo, in cui Manuel Bortuzzo ha raccontato la fine della sua relazione con Lulù Selassiè e le gravi conseguenze che ne sarebbero derivate, arriva ora la replica dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Lulù, infatti, ha affidato ai social il suo sfogo, chiedendo ufficialmente il diritto di replica al programma condotto da Silvia Toffanin."Travolta dalle falsità oscene che sono andate in onda oggi, attendo una vostra chiamata per organizzare una mia intervista replicando ad accuse e menzogne gravissime", ha scritto Lulù sul proprio profilo Instagram. Ma non si è fermata lì: nel suo messaggio, l'ex principessa etiope ha anche attaccato duramente la conduttrice, Silvia Toffanin. "Non mi aspettavo questo accanimento da parte di una donna come Silvia, sono veramente allibita", ha dichiarato ancora in una Instagram story.

