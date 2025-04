Scintille nel locale tecnico principio di incendio alla stazione

allarme per le fiamme scoppiate all’interno della stazione ferroviaria di Como, in piazzale San Gottardo, è scattato alle 21 di sabato sera. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di via Valleggio, è stata inviata la squadra, che subito si è diretta verso un locale della stazione di San Giovanni, da cui usciva un corposo e visibile fumo bianco. Si trattava di un locale al cui interno c’erano delle apparecchiature tecniche dell’impianto di videosorveglianza, a cui fanno capo le telecamere della stazione. Apparecchiature dalle quali sarebbe scaturita la prima scintilla, forse a causa di un surriscaldamento di un impianto. Quando la squadra è arrivata, pochi minuti dopo la chiamata di soccorso, il rogo era ancora molto circoscritto all’interno del locale, nonostante il fumo che si stava diffondendo. Ilgiorno.it - Scintille nel locale tecnico, principio di incendio alla stazione Leggi su Ilgiorno.it L’rme per le fiamme scoppiate all’interno dellaferroviaria di Como, in piazzale San Gottardo, è scattato alle 21 di sabato sera. Dal comando provinciale dei vigili del fuoco di via Valleggio, è stata inviata la squadra, che subito si è diretta verso undelladi San Giovanni, da cui usciva un corposo e visibile fumo bianco. Si trattava di unal cui interno c’erano delle apparecchiature tecniche dell’impianto di videosorveglianza, a cui fanno capo le telecamere della. Apparecchiature dalle quali sarebbe scaturita la prima scintilla, forse a causa di un surriscaldamento di un impianto. Quando la squadra è arrivata, pochi minuti dopo la chiamata di soccorso, il rogo era ancora molto circoscritto all’interno del, nonostante il fumo che si stava diffondendo.

