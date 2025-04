Sci di fondo Johaug posticipa la decisione sul suo futuro E i media norvegesi non aiutano…

Johaug dovrebbe annunciare nell'arco di tre giorni la sua decisione in merito al proseguimento della propria carriera, con relativa presenza ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. La scandinava, 37 anni da compiere a giugno, aveva difatti fissato il 1° maggio come data ultima per effettuare la sua scelta.Cionondimeno, è verosimile che l'annuncio venga procrastinato. Almeno, questo è quanto emerge da una dichiarazione effettuata dalla diretta interessata e da un comunicato stampa pubblicato dalla federazione norvegese nella giornata dì venerdì 25 aprile."Sono stanca dopo una stagione lunga e intensa. Non sento di essere pronta a prendere una decisione riguardo al mio futuro in questo momento. Ecco perché ho chiesto più tempo. È cruciale che una scelta fondamentale per la vita sia presa in un momento in cui sarò lucida e serena" sono le parole di Johaug citate nel suddetto comunicato.

