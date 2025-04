Schlein ne spara un’altra delle sue | La partita è aperta Meloni sente il nostro fiato sul collo

Schlein sembra sempre più l’Amélie del celebre film, solo che il suo mondo non è affatto favoloso. L’Italia in cui vive la segretaria dem è, piuttosto, una spaventosa distopia in cui le fornaie antifasciste vengono perseguitate e la destra ce l’ha a morte con i poveri, mentre Giorgia Meloni pensa solo a come ingraziarsi Trump. Per fortuna, però, c’è il Pd che sta guidando una vigorosa rimonta sul centrodestra, grazie alla costruzione di una solida alternativa insieme alle altre forze di opposizione, tanto che «Meloni sente il fiato sul collo». Non è chiaro se Schlein ci creda o no, fatto sta che l’ha detta più o meno così ieri sera nel corso della trasmissione In altre parole su La7, che per l’occasione si sarebbe anche potuta chiamare “In altri universi”.L’ultima sparata di Schlein: «Meloni sente il nostro fiato sul collo»«La partita è aperta, Meloni fa bene a sentire il fiato sul collo», ha sostenuto Schlein, dicendosi convinta che il centrosinistra riuscirà a costruire «l’alternativa» all’attuale coalizione di governo. Secoloditalia.it - Schlein ne spara un’altra delle sue: «La partita è aperta, Meloni sente il nostro fiato sul collo» Leggi su Secoloditalia.it Ellysembra sempre più l’Amélie del celebre film, solo che il suo mondo non è affatto favoloso. L’Italia in cui vive la segretaria dem è, piuttosto, una spaventosa distopia in cui le fornaie antifasciste vengono perseguitate e la destra ce l’ha a morte con i poveri, mentre Giorgiapensa solo a come ingraziarsi Trump. Per fortuna, però, c’è il Pd che sta guidando una vigorosa rimonta sul centrodestra, grazie alla costruzione di una solida alternativa insieme alle altre forze di opposizione, tanto che «ilsul». Non è chiaro seci creda o no, fatto sta che l’ha detta più o meno così ieri sera nel corso della trasmissione In altre parole su La7, che per l’occasione si sarebbe anche potuta chiamare “In altri universi”.L’ultimata di: «ilsul»«Lafa bene a sentire ilsul», ha sostenuto, dicendosi convinta che il centrosinistra riuscirà a costruire «l’alternativa» all’attuale coalizione di governo.

