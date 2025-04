Schiacciato da un mezzo pesante in una cava di marmo operaio di 59 anni muore a Massa Carrara

operaio di 59 anni è morto nella mattinata di lunedì 28 aprile in un incidente sul lavoro in una cava di marmo nel comune di Carrara. Il 59enne era alla guida di un dumper che sarebbe caduto per molti metri nella fossa Ficola. La vittima è rimasta schiacciata sotto l'autocarro ed è deceduta sul colpo. Leggi su Fanpage.it Undi 59è morto nella mattinata di lunedì 28 aprile in un incidente sul lavoro in unadinel comune di. Il 59enne era alla guida di un dumper che sarebbe caduto per molti metri nella fossa Ficola. La vittima è rimasta schiacciata sotto l'autocarro ed è deceduta sul colpo.

Ne parlano su altre fonti

Muore a 59 anni in cava schiacciato dal mezzo finito nel dirupo - CARRARA – Morto in cava a Carrara. È precipitato con il mezzo che guidava in un dirupo ed è rimasto schiacciato. Il dramma questa mattina (28 aprile) alle 8,10 nella zona delle Apuane in zona Fantiscritti in località Miseglia, alla Cava numero 150 di Fossa Ficola. A morire è stato un uomo di 59 anni che era alla guida di un dumper (mezzo pesante utilizzato in cava) finito giù per molti metri. L’uomo è rimasto purtroppo schiacciato sotto il mezzo ed è deceduto. 🔗corrieretoscano.it

Infortunio mortale sul lavoro a Carrara: operaio schiacciato dal mezzo pesante che stava manovrando - Aveva 59 anni, era un operaio ed è morto stamani, proprio nella giornata contro gli infortuni sul lavoro, in una cava per l'estrazione del marmo a Carrara L'articolo Infortunio mortale sul lavoro a Carrara: operaio schiacciato dal mezzo pesante che stava manovrando proviene da Firenze Post. 🔗.com

Il furgone parcheggiato si muove improvvisamente all’indietro: Alessandro muore schiacciato dal mezzo - Il grosso furgone era fermo a poca distanza da dove si trovava la vittima quando, per motivi da chiarire, il mezzo si è mosso improvvisamente all’indietro in una zona in discesa, acquistando velocità e travolgendo il 41enne Alessandro Guerra che è morto schiacciato a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ne parlano su altre fonti

Muore in cava schiacciato da un camion a 59 anni; Schiacciato da un mezzo pesante in una cava di marmo, operaio di 59 anni muore a Massa Carrara; Muore schiacciato sotto un mezzo pesante in una cava di Carrara; Incidenti sul lavoro, operaio muore in una cava di marmo a Carrara. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Schiacciato da un mezzo pesante in una cava di marmo, operaio di 59 anni muore a Massa Carrara - Un operaio di 59 anni è morto nella mattinata di lunedì 28 aprile in un incidente sul lavoro in una cava di marmo nel comune di Carrara ... 🔗fanpage.it

Carrara, incidente sul lavoro in cava di marmo: operaio di 59 anni muore schiacciato - Infortunio mortale in una cava per l'estrazione del marmo a Carrara. Poco dopo le 8, nella zona Fantiscritti, in località Miseglia, un operaio di 59 anni è morto mentre si trovava alla guida di un dum ... 🔗affaritaliani.it

Muore sul lavoro a 59 anni, ancora una tragedia in cava a Carrara - Proprio mentre si celebra la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro la Toscana fa i conti con un’altra vittima ... 🔗msn.com