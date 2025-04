Scherma vince Israele La Svizzera si gira dall’altra parte durante la premiazione

durante i Campionati Europei Under 23 di Scherma, la squadra Svizzera ha messo in atto una protesta contro Israele. In occasione della cerimonia di premiazione della gara di spada — una delle discipline della Scherma — vinta dalla squadra israeliana, gli schermidori svizzeri si sono rifiutati di rivolgersi verso la bandiera israeliana durante l’esecuzione dell’inno nazionale. Tradizionalmente, durante le premiazioni, gli atleti si voltano verso la bandiera della nazione vincitrice in segno di rispetto.I protagonisti della protesta non hanno fornito spiegazioni ufficiali sul loro gesto. Tuttavia, la Federazione Svizzera di Scherma, che si è pubblicamente scusata con Israele, ha definito l’accaduto una «manifestazione politica». L’episodio sembra collegarsi alla guerra nella Striscia di Gaza, iniziata nell’ottobre 2023, contro cui gli atleti svizzeri avrebbero voluto esprimere dissenso. Panorama.it - Scherma, vince Israele. La Svizzera si gira dall’altra parte durante la premiazione Leggi su Panorama.it Sabato,i Campionati Europei Under 23 di, la squadraha messo in atto una protesta contro. In occasione della cerimonia didella gara di spada — una delle discipline della— vinta dalla squadra israeliana, gli schermidori svizzeri si sono rifiutati di rivolgersi verso la bandiera israelianal’esecuzione dell’inno nazionale. Tradizionalmente,le premiazioni, gli atleti si voltano verso la bandiera della nazione vincitrice in segno di rispetto.I protagonisti della protesta non hanno fornito spiegazioni ufficiali sul loro gesto. Tuttavia, la Federazionedi, che si è pubblicamente scusata con, ha definito l’accaduto una «manifestazione politica». L’episodio sembra collegarsi alla guerra nella Striscia di Gaza, iniziata nell’ottobre 2023, contro cui gli atleti svizzeri avrebbero voluto esprimere dissenso.

