Scherma vince Israele Bufera sulla reazione della Svizzera | cosa è successo

Ilgiornale.it - Scherma, vince Israele. Bufera sulla reazione della Svizzera: cosa è successo Leggi su Ilgiornale.it La squadra elvetica "rompe" il cerimoniale di premiazione e non si gira verso le bandiere. L'ira del ministro degli Affari esteri israeliano: "Vergogna". Swiss Fencing apre una "indagine interna"

Scherma: Vince Israele, Svizzera non si gira verso le bandiere - Polemica diplomatica dopo la premiazione della prova di spada a squadre agli Europei under 23 a Tallinn (ANSA) ... 🔗ansa.it

Vince Israele, sul podio la Svizzera si gira da un’altra parte - ROMA E’ polemica politica e diplomatica agli Europei under 23 di scherma a Tallinn dopo quanto è successo ieri nel corso della premiazione della prova di Spada a squadre. Sconfitto in finale da Israel ... 🔗corrieredellacalabria.it