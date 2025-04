Scarabocchi di Chiello | un album in uscita e l’appuntamento a Napoli alla Casa della Musica

Scarabocchi”, il nuovo album di inediti di Chiello, disponibile da venerdì 2 maggio in formato CD e vinile (Island RecordsUniversal Music Italia). Ma l’evento è doppio per i fan napoletani: la città è pronta ad accogliere Chiello in concerto alla Casa della Musica il 6 maggio, una delle tappe più attese del “Chiello Live 2025”.“Scarabocchi” promette di essere un progetto intenso e personale, un viaggio tra le emozioni contrastanti dell’esistenza, dove la Musica diventa “specchio del pendolo schopenhaueriano”. Chiello esplora il suo mondo interiore, dando vita a un sound che fonde sonorità evocative e testi viscerali, arricchito da featuring con Rose Villain e Achille Lauro e collaborazioni con Tommaso Ottomano, Matteo Novi, Fausto Cigarini, Domenico Venturo, Michelangelo e Mace. Leggi su Ildenaro.it Il rap italiano si prepara ad accogliere “”, il nuovodi inediti di, disponibile da venerdì 2 maggio in formato CD e vinile (Island RecordsUniversal Music Italia). Ma l’evento è doppio per i fan napoletani: la città è pronta ad accoglierein concertoil 6 maggio, una delle tappe più attese del “Live 2025”.“” promette di essere un progetto intenso e personale, un viaggio tra le emozioni contrastanti dell’esistenza, dove ladiventa “specchio del pendolo schopenhaueriano”.esplora il suo mondo interiore, dando vita a un sound che fonde sonorità evocative e testi viscerali, arricchito da featuring con Rose Villain e Achille Lauro e collaborazioni con Tommaso Ottomano, Matteo Novi, Fausto Cigarini, Domenico Venturo, Michelangelo e Mace.

Chiello il nuovo album è "Scarabocchi": "Le collaborazioni con Rose Villain e Achille Lauro sono nate in maniera naturale, siamo molto amici" – Intervista - E' uscito venerdì 11 aprile, in digitale, mentre dal 2 maggio sarà disponibile in formato CD e in vinile, il nuovo album di inediti di Chiello dal titolo "SCARABOCCHI". In esclusiva per Universal saranno disponibili due edizioni limitate composte da CD digipack gatefold autografato e VINILE autografato con poster autografato. Chiello il nuovo album è "Scarabocchi" – Intervista "Scarabocchi" è un mosaico di pensieri crudi e autentici in cui Chiello si mette a nudo.

Chiello: Esce "Scarabocchi", il Nuovo Album di Inediti - Venerdì 11 aprile 2025 è uscito in digitale "SCARABOCCHI", il nuovo album di inediti di CHIELLO. Dal 2 maggio l'album sarà disponibile in formato CD e in vinile. La Versione Fisica: CD e Vinile Disponibili dal 2 Maggio Venerdì 11 aprile 2024, esce "Scarabocchi", il nuovo album di inediti di Chiello, disponibile in digitale qui. Il cantautore, conosciuto per il suo stile viscerale e autentico, regala ai fan un progetto che raccoglie frammenti della sua anima, dando vita a una produzione musicale ricca di emozioni.

L'anima sorprendente di Chiello: "I miei scarabocchi nati di getto ma ora fuori dalle quattro mura. Sanremo? Ci tornerei da titolare e vorrei portarmi Gino Paoli" - Milano – Prima ti chiedi quale genitore nel pieno delle sue facoltà cognitive lascerebbe uscire la figlia con uno così, poi ascolti "Scarabocchi", l'album che presenta l'11 maggio all'Alcatraz, e pensi che un caffettino veloce si potrebbe pure autorizzare… D'altronde Chiello, tormentato speciale da playlist, va preso per quel che è; un disagiato di talento che dietro l'aspetto diversamente confortante cela un'anima sorprendente, pronta a volarsene lontana con un battito d'ali come la farfalla che ha tatuata sulla guancia.

