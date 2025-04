Sardegna terremoto in giunta e aria di crisi Il blitz di Todde sulla sanità mette il Pd in fuorigioco

Todde che pende sul baldanzoso campo largo che amministra la Sardegna. L’esperimento che ha inorgoglito le opposizioni convinte che dall’isola potesse partire la spallata nazionale contro il governo rischia di impantanarsi sulla sanità. La nomina dei dodici nuovi commissari delle aziende sanitarie decise con piglio ‘autoritario’ da Todde ha fatto storcere il naso ai dem che, tenuti ai margini, scalpitano. aria pesante che si ripercuote anche negli altri partiti che compongono la giunta regionale. Il reset delle 12 aziende sanitarie impresso dalla governatrice 5 Stelle non è andato giù a mezzo Pd.sanità, le nomine di Todde irritano il PdUn’operazione forte, una “rivoluzione”, visto che soltanto due dei direttore generali uscenti sono stati riconfermati. Secoloditalia.it - Sardegna, terremoto in giunta e aria di crisi. Il blitz di Todde sulla sanità mette il Pd in fuorigioco Leggi su Secoloditalia.it Non c’è solo la tegola della decadenza della governatrice grillina Alessandrache pende sul baldanzoso campo largo che amministra la. L’esperimento che ha inorgoglito le opposizioni convinte che dall’isola potesse partire la spallata nazionale contro il governo rischia di impantanarsi. La nomina dei dodici nuovi commissari delle aziende sanitarie decise con piglio ‘autoritario’ daha fatto storcere il naso ai dem che, tenuti ai margini, scalpitano.pesante che si ripercuote anche negli altri partiti che compongono laregionale. Il reset delle 12 aziende sanitarie impresso dalla governatrice 5 Stelle non è andato giù a mezzo Pd., le nomine diirritano il PdUn’operazione forte, una “rivoluzione”, visto che soltanto due dei direttore generali uscenti sono stati riconfermati.

