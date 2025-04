Zonawrestling.net - Saraya: “Una chiamata di mio padre mi ha salvato la vita nel momento più buio”

(f.k.a. Paige) ha vissuto momenti molto difficili durante la suasia a livello personale che a livello professionale, prima di riuscire a tornare in azione in AEW nel corso del 2022 rilanciandosi. Durante le fasi più buie, come da lei stessa raccontato, ha pensato al suicidio. In una recente intervista, la britannica è tornata a parlare dei suoi momenti difficili a seguito dello scandalo in cui si è ritrovata dopo la pubblicazione in rete di video privati.“Le parole di miomi hanno salvata”Durante una intervista Andro Mammo,è tornata a parlare del periodo piùdella suaquando arrivò anche a pensare al suicidio: “Mi trovavo in Texas, ero là seduta e ci sono andata davvero vicino. Ero mortificata, imbarazzata, umiliata. Pensavo di essere giunta alla fine, non volevo più stare al mondo.