Sara Gama si ritira | Il mio orgoglio la mia gratitudine

Sara, sei stata la straordinaria capofila di tante battaglie» Vanityfair.it - Sara Gama si ritira: «Il mio orgoglio, la mia gratitudine» Leggi su Vanityfair.it È stata la calciatrice italiana più riconoscibile di questi anni. Con il suo esempio e la sua storia personale ha contribuito a cambiare, anche culturalmente, il mondo del calcio femminile. La presidente Cappelletti: «Grazie, sei stata la straordinaria capofila di tante battaglie»

Sara Gama si ritira: “Una vita piena grazie al calcio” - Torino, 28 aprile 2025 – Sara Gama dice addio al calcio: l’annuncio è arrivato attraverso i canali social della 36enne giocatrice di Trieste. “Oggi quel pallone lo calcio e lo lascio andare. Con orgoglio, con gratitudine, con il cuore pieno: è il mio addio al calcio giocato. L’amore per questo sport resta con me per sempre” dice in un lungo videomessaggio dove ripercorre le tappe della sua carriera cominciata a Trieste e passata anche da Brescia e Paris Saint Germain, oltre al lunghissimo trascorso con l’azzurro della Nazionale italiana. 🔗sport.quotidiano.net

Juventus Women, ufficiale: si ritira Sara Gama - Ora è ufficiale, Sara Gama al termine della stagione lascerà la Juventus Women ed anche il calcio. Queste le sue parole ai canali ufficiali... 🔗calciomercato.com

Sara Gama si ritira: «Il mio orgoglio, la mia gratitudine» - È stata la calciatrice italiana più riconoscibile di questi anni. Con il suo esempio e la sua storia personale ha contribuito a cambiare, anche culturalmente, il mondo del calcio femminile. La preside ... 🔗vanityfair.it

Sara Gama si ritira: "Juve ha fatto diventare realtà i miei sogni" - Un anno dopo aver lasciato la Nazionale, il capitano della Juventus femminile dà l’addio al calcio a 36 anni: Sara Gama ha annunciato sui social che si ritirerà a fine stagione, dopo la festa allo Sta ... 🔗sport.sky.it

Calcio: Sara Gama si ritira, la Juve saluta 'la leggenda' - Sara Gama dice addio al calcio: l'annuncio è arrivato attraverso i social della 36enne di Trieste. "Oggi quel pallone lo calcio e lo lascio andare. Con orgoglio, con gratitudine, con il cuore pieno: è ... 🔗ansa.it