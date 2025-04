Sapevate che Ermal Meta ha tre figli? Ecco chi sono

Ermal Meta si nasconde una storia personale altrettanto toccante, che pochi conoscevano fino ad ora. Il cantautore, amatissimo dal pubblico italiano, ha svelato in un'intervista carica di emozione un lato inedito della sua vita: la paternità.Se la nascita della piccola Fortuna, nel giugno 2024, era già stata accolta con grande gioia dai fan, ciò che non era ancora emerso è che Ermal è padre di altre due ragazze, conosciute anni fa in un orfanotrofio in Albania. Una storia d'amore, di impegno e di famiglia che va ben oltre i legami di sangue e che ora conquista il cuore del pubblico.Ermal Meta non ha una figlia sola, ma ben tre: Ecco chi sonoErmal Meta ha raccontato per la prima volta di avere, oltre alla figlia biologica Fortuna, anche due figlie adottive, conosciute insieme alla compagna Chiara Sturdà in una casa famiglia albanese tre anni fa.

