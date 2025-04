Sant' Agostino-Massa Lombarda | pareggio all' ultimo respiro per la salvezza diretta

Sant’Agostino2Massa Lombarda2: Costantino, Anostini, Roda, Pinca, Di Bari, Valesani, Frignani, Iazzetta, Cazzadore, Cremaschi, Vanzini. A disposizione: Piazzi, Ceneri, Sarti, Landi, Corsi, Masiero, Pellielo, Franchi, Laurenti. All: BiagiMassa Lombarda: Lusa, Braccioli, Massueme, Bilali, Raccagni, Simone, Albonetti, Zannoni, Magri, Fabretti, Sanarelli. A disposizione: Morara, Cortesi, Galanti, Faccani, Battiloro, Gabelli. All: FarnetiArbitro: Lelli di CesenaMarcatori: 46’ Zannoni, 53’ Fabretti, 69’ Cremaschi, 90’ Roda.Il Sant’Agostino la riacciuffa all’ultimo respiro. Al ‘Renato Caselli’ sfida ‘calda’ tra due formazioni in lotta per la salvezza diretta. Si decide tutto nella ripresa, dopo un primo tempo reti inviolate, l’undici di mister Biagi va sotto di due reti e poi reagisce trovando il pareggio all’ultimo minuto di gioco. Sport.quotidiano.net - Sant'Agostino-Massa Lombarda: pareggio all'ultimo respiro per la salvezza diretta Leggi su Sport.quotidiano.net 2: Costantino, Anostini, Roda, Pinca, Di Bari, Valesani, Frignani, Iazzetta, Cazzadore, Cremaschi, Vanzini. A disposizione: Piazzi, Ceneri, Sarti, Landi, Corsi, Masiero, Pellielo, Franchi, Laurenti. All: Biagi: Lusa, Braccioli, Massueme, Bilali, Raccagni, Simone, Albonetti, Zannoni, Magri, Fabretti, Sanarelli. A disposizione: Morara, Cortesi, Galanti, Faccani, Battiloro, Gabelli. All: FarnetiArbitro: Lelli di CesenaMarcatori: 46’ Zannoni, 53’ Fabretti, 69’ Cremaschi, 90’ Roda.Illa riacciuffa all’. Al ‘Renato Caselli’ sfida ‘calda’ tra due formazioni in lotta per la. Si decide tutto nella ripresa, dopo un primo tempo reti inviolate, l’undici di mister Biagi va sotto di due reti e poi reagisce trovando ilall’minuto di gioco.

Eccellenza, il pareggio sul campo della capolista Coriano evoca rimpianti. Secchieroli: "Peccato non aver giocato così più spesso». Che bel Sant'Agostino: "La migliore stagionale» - Capolista Tropical Coriano con le polveri bagnate con il Sant'Agostino, Barbatosta fermato dal palo e da una super parata di Costantino. Per effetto di questo risultato la formazione riminese viene agganciata in vetta alla classifica dal Mezzolara, vittorioso 6-2 sul campo del fanalino di coda Granamica. Sono stati attimi di paura per i ragazzi di mister Biagi. L'ultima occasione del match è ancora di marca Tropical, conclusione da fuori area da parte di Prasso, esattamente al 41' del secondo tempo.

