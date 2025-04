Anteprima24.it - Sant’Agata de Goti, cerimonia in ricordo di Tiziano Della Ratta

Tempo di lettura: 3 minutiQuesta mattina, ade’, ha avuto luogo la commemorazione del dodicesimo anniversariomorte dell’Appuntato Scelto Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, ucciso il 27 aprile 2013 a Maddaloni nel corso di un conflitto a fuoco con alcuni rapinatori.Alla memoria del graduato, nato ade’il 27 settembre 1978, è stata conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare, con la seguente motivazione: “Con ferma determinazione, esemplare iniziativa e insigne coraggio, presente in abiti civili per indagini di polizia giudiziaria all’interno di una gioielleria, non esitava, unitamente a un commilitone, ad affrontare tre malviventi armati di pistola, entrati per perpetrare una rapina. Esponendosi coscientemente al fuoco dei malfattori, anche a protezione dei due clienti presenti, replicava efficacemente con l’arma in dotazione prima di essere mortalmente ferito e di accasciarsi esanime al suolo.