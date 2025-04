Santa Maria Maggiore | non solo Bergoglio ecco gli altri sette Pontefici che vi riposano

Santa Maria Maggiore all’Esquilino a fianco di altre sette tombe papali. Dunque, Bergoglio è l’ottavo pontefice a giacere lì.Santa Maria Maggiore, chi sono i sette papi che riposano lìIniziamo dal primo papa che ha deciso di riposare nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Fu Papa Onorio III con il pontificato 1216-1227; il pontefice della regola bollata ai Francescani. Il suo successore fu Papa Nicolò IV: 1288-1292. Si tratta del primo papa francescano che commissionò la realizzazione dei mosaici dell’abside della basilica di Santa Maria Maggiore a Jacopo Torriti. A seguire Papa Pio V: 1566-1572; fu considerato uno dei principali promotori della Controriforma insieme a San Carlo Borromeo e sant’Ignazio di Loyola. Leggi su Funweek.it Il 26 aprile 2025 si è tenuto il funerale di Papa Francesco che poi è stato trasferito nella Basilicaall’Esquilino a fianco di altretombe papali. Dunque,è l’ottavo pontefice a giacere lì., chi sono ipapi chelìIniziamo dal primo papa che ha deciso di riposare nella Basilica di. Fu Papa Onorio III con il pontificato 1216-1227; il pontefice della regola bollata ai Francescani. Il suo successore fu Papa Nicolò IV: 1288-1292. Si tratta del primo papa francescano che commissionò la realizzazione dei mosaici dell’abside della basilica dia Jacopo Torriti. A seguire Papa Pio V: 1566-1572; fu considerato uno dei principali promotori della Controriforma insieme a San Carlo Borromeo e sant’Ignazio di Loyola.

