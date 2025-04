Sanità presentata app Dae Marche per soccorso cardiaco

presentata oggi, lunedì 28 aprile, l’app Dae Marche a palazzo Raffaello, sede della Regione Marche. L’applicazione permette di portare un primo aiuto alle persone colpite da arresto cardio circolatorio, in attesa dei soccorsi. Infatti, dopo la chiamata al 112 (numero di emergenza unico europeo), i cittadini registrati come Dae first responder ricevono una notifica immediata sul loro smartphone che li informa di un possibile arresto cardiocircolatorio nelle vicinanze. Con un semplice clic sul display, alla voce ‘posso intervenire’, possono attivarsi e prestare un primo aiuto. L’app indica il defibrillatore più vicino e in contatto con la centrale operativa arrivano le istruzioni per prestare soccorso. L’app, già disponibile su Play Store e App Store, è attiva su tutto il territorio regionale. Lapresse.it - Sanità, presentata app Dae Marche per soccorso cardiaco Leggi su Lapresse.it E’ stataoggi, lunedì 28 aprile, l’app Daea palazzo Raffaello, sede della Regione. L’applicazione permette di portare un primo aiuto alle persone colpite da arresto cardio circolatorio, in attesa dei soccorsi. Infatti, dopo la chiamata al 112 (numero di emergenza unico europeo), i cittadini registrati come Dae first responder ricevono una notifica immediata sul loro smartphone che li informa di un possibile arresto cardiocircolatorio nelle vicinanze. Con un semplice clic sul display, alla voce ‘posso intervenire’, possono attivarsi e prestare un primo aiuto. L’app indica il defibrillatore più vicino e in contatto con la centrale operativa arrivano le istruzioni per prestare. L’app, già disponibile su Play Store e App Store, è attiva su tutto il territorio regionale.

