San Siro lite sulla nomina | Toffoletto da revocare

Siro c’è, si tratta dell’avvocato Alberto Toffoletto, già consulente legale della Serie A ed ex marito della scomparsa ex assessora comunale Roberta Guaineri. Ma non tutti, nella maggioranza di centrosinistra a Palazzo Marino, hanno gradito la scelta della Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala. Il consigliere comunale di Europa Verde Carlo Monguzzi giudica "clamorosa, non sul piano della legalità ma dell’opportunità e dell’intelligenza, la nomina dell’avvocato Alberto Toffoletto ad assistente legale del Comune per portare a termine la vendita di San Siro e dintorni. Ma Toffoletto è stato socio di Ada Lucia De Cesaris (avvocato ed ex vicesindaco, ndr) che è la legale di Milan e Inter. Certo questo facilita e semplifica tutto, magari non gli interessi del Comune e dei cittadini. Ilgiorno.it - San Siro, lite sulla nomina: "Toffoletto da revocare" Leggi su Ilgiorno.it Il consulente legale del Comune per il progetto Sanc’è, si tratta dell’avvocato Alberto, già consulente legale della Serie A ed ex marito della scomparsa ex assessora comunale Roberta Guaineri. Ma non tutti, nella maggioranza di centrosinistra a Palazzo Marino, hanno gradito la scelta della Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala. Il consigliere comunale di Europa Verde Carlo Monguzzi giudica "clamorosa, non sul piano della legalità ma dell’opportunità e dell’intelligenza, ladell’avvocato Albertoad assistente legale del Comune per portare a termine la vendita di Sane dintorni. Maè stato socio di Ada Lucia De Cesaris (avvocato ed ex vicesindaco, ndr) che è la legale di Milan e Inter. Certo questo facilita e semplifica tutto, magari non gli interessi del Comune e dei cittadini.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dossier San Siro affidato a Simona Collarini, indagata dalla Procura. Bernardo (FI): “La nomina? Un’opportunità politica” - Il dossier San Siro è stato affidato a Simona Collarini, ex direttrice della Rigenerazione urbana del Comune di Milano oggi indagata dalla Procura. "La nomina? Una scelta sbagliata basata sull'opportunismo politico", ha commentato a Fanpage.it il Consigliere Comunale Luca Bernardo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

San Siro, lite a distanza tra Sala e Trotta: "Interessati? Spariti". "Non è andata così" - Il promoter Claudio Trotta attacca, il sindaco Giuseppe Sala ribatte ma il primo non ci sta e contrattacca. La sfida a distanza sul futuro dello stadio di San Siro tra l’operatore musicale e il primo cittadino è andata avanti anche ieri. Sala, a margine di un evento pubblico, ha risposto alla lettera di martedì di Trotta, in cui il promoter lamentava i tempi troppo stretti – 37 giorni – dell’avviso pubblico con cui il Comune intende individuare i privati interessati all’acquisto dell’impianto e dell’area limitrofa. 🔗ilgiorno.it

San Siro Inter, Scaroni ottimista: «Nuovo stadio coi nerazzurri? Probabilità superiori al 50%, porteremo qui le sedi dei due club! Vi spiego il progetto» - di RedazioneSan Siro Inter, Scaroni ottimista: le parole del presidente del Milan che spiega come stanno le cose per la realizzazione del nuovo stadio Intervistato da Il Foglio in occasione dell’evento per lo stadio San Siro, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha aggiornato sulla questione che sta a cuore sia ai tifosi rossoneri che a quelli dell’Inter. PRESENZE ALLO STADIO –«I tifosi sono al centro della nostra attenzione, avere i tifosi al nostro fianco è importantissimo. 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

San Siro, lite sulla nomina: Toffoletto da revocare. 🔗Su questo argomento da altre fonti

San Siro, lite sulla nomina: "Toffoletto da revocare" - Monguzzi (Verdi): l’avvocato comunale è stato socio del legale di Milan e Inter. Commissione Paesaggio, tutti indagati. "Dimissioni subito. O Sala li mandi via". 🔗ilgiorno.it

San Siro, lite a distanza tra Sala e Trotta: "Interessati? Spariti". "Non è andata così" - Il promoter Claudio Trotta attacca, il sindaco Giuseppe Sala ribatte ma il primo non ci sta e contrattacca. La ... 🔗msn.com