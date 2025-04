San Giuliano rubano 4mila euro di vestiti Coppia di ladri denunciata dai carabinieri

I carabinieri hanno fermato e denunciato una coppia di pregiudicati, lui 35enne e lei 36enne, che poco prima aveva rubato da un centro commerciale di San Giuliano capi di abbigliamento per bambini, per un valore di oltre 4mila euro. I due avevano sottratto i vestiti dal negozio, nascondendoli in borse schermate con alluminio e nastro adesivo per eludere le placche anti-taccheggio.

