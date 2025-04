Anteprima24.it - San Giorgio, infinito Masone: il sogno promozione passa dai piedi del ‘pocket bomber’

Tempo di lettura: 2 minutiNon è stata una stagione facile, tra alti e bassi ma se c’è una cosa che nel calcio dilettantistico è definita è che, quando le gare iniziano a pesare,diventa una sentenza. Nei play off l’attaccante beneventano decide di diventare protagonista alla sua maniera: gol che pesano e vittorie importanti.Lo stesso è successo anche ieri quando il Sanha dovuto affrontare il Vitulano. Uno a uno il punteggio finale, rete dia stappare la sfida contro un’avversaria difficile e mai banale per l’attaccante beneventano, già giustiziere into della squadra vitulanese.Una stagione complicata, come detto, mai una parola fuori posto anche quando c’è stato da aspettare il proprio turno in gerarchie già definite o quando il fisico non gli ha permesso di avere continuità per una serie di infortuni.