San Gennaro memoria e profezia di un popolo alla ricerca del sacro la mostra presepiale allestita nella Chiesa di Santa Marta

La mostra "San Gennaro memoria e profezia di un popolo alla ricerca del sacro" sarà presentata nella Chiesa di Santa Marta. Martedì 29 aprile, alle 18.00, nella Chiesa di Santa Marta, in via San Sebastiano 1, sarà presentata alla stampa la mostra "San Gennaro memoria e profezia di un popolo alla ricerca del sacro".

Il murale dedicato a San Gennaro torna a risplendere: Jorit effettua un intervento di ripristino - Con il sostegno del Comune di Napoli, lo street artist Jorit, su richiesta del sindaco Gaetano Manfredi, ha effettuato un intervento per ripristinare la sua opera, che raffigura il patrono della città, messa a dura prova dall’usura del tempo e dall’esposizione agli agenti atmosferici. “Il... 🔗napolitoday.it

Salvini a Napoli: Non è possibile integrare fanatismo islamico. Se non ti piace San Gennaro torna a casa tua - (Agenzia Vista) Napoli, 21 marzo 2025 “Non è possibile integrare il fanatismo islamico, l'estremismo islamico: non ti piace il crocifisso? Torna a casa tua, Non ti piace Gesù bambino? Torna a casa tua, Non ti piace San Gennaro? torna a casa tua..” Così il Ministro dei trasporti Matteo Salvini durante il suo intervento all'evento della Lega "Tutto un altro mondo, tutta un'altra sicurezza. La sfida della legalità" a Napoli. 🔗liberoquotidiano.it

Storia, arte e fede: alla scoperta dell'antica chiesa di Santa Marta di Napoli - Situata nel cuore antico di Napoli, all’intersezione tra via San Sebastiano e via Benedetto Croce, a Santa Marta sarà visibile da martedì il "Presepe di San Gennaro" ... 🔗napolitoday.it