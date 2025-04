San Ciro | la preghiera da rivolgere al medico santo per gli ammalati

Il 31 gennaio oltre la festa liturgica di San Giovanni Bosco, a Napoli e in Campania, è molto sentita la devozione a un altro importante santo. Stiamo parlando di San Ciro martire, patrono della cittadina di Portici, alle falde del Vesuvio, ma anche e soprattutto patrono degli ammalati e di coloro che stanno affrontando un

