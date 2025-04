Samuele Segreto presente alla sparatoria di Monreale | Colpi di pistola a raffica sangue amici che scappavano

Segreto affida ai social il suo drammatico raccontoL'articolo Samuele Segreto presente alla sparatoria di Monreale: “Colpi di pistola a raffica, sangue, amici che scappavano” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Samuele Segreto presente alla sparatoria di Monreale: “Colpi di pistola a raffica, sangue, amici che scappavano” Leggi su Novella2000.it Samuelaffida ai social il suo drammatico raccontoL'articolodi: “diche” proviene da Novella 2000.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roma in campo a Trigoria: Pellegrini incerottato ma presente, out Saud - Servirà tutta la spinta del popolo giallorosso per permettere alla Roma di costruirsi la possibilità di giocare la prossima Champions League, tanto nelle partite quanto negli allenamenti. Non è un caso che Ranieri abbia voluto l’allenamento aperto al pubblico il 17 aprile al Tre Fontane, per fare sentire ancora di più ai suoi il calore della gente e tirare fuori quel qualcosa in più in campo. Nel frattempo però la squadra è tornata oggi in campo a Trigoria per continuare la preparazione al derby di domenica sera, un match che per onore e classifica non ammetterà altro risultato se non la ... 🔗sololaroma.it

Samuele Bersani: “Ho avuto un tumore ai polmoni, è stato uno dei periodi più grigi della mia vita” | VIDEO - Samuele Bersani ha avuto un tumore ai polmoni: è stato lo stesso cantautore a rivelarlo dopo essere tornato a esibirsi dal vivo in seguito a uno stop forzato per via di una non meglio precisata malattia. L’interprete, infatti, lo scorso 7 novembre aveva annunciato la sospensione del suo tour per via di una malattia. Poi, il 24 dicembre aveva rivelato, sempre sui social, di essere guarito. Ora, a raccontare quanto accaduto, è stato lo stesso Samuele Bersani durante il suo concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano. 🔗tpi.it

«Basta giochetti con Putin. Sta cercando di rinviare la tregua». Il premier britannico Starmer riunisce i leader «volenterosi». Presente Meloni - Il premier britannico Keir Starmer ha rinnovato l’impegno del Regno Unito per la sicurezza dell’Ucraina e ha chiesto nuove «pressioni» sul presidente russo Vladimir Putin per costringerlo ad abbandonare «i giochetti sul piano di Trump» e a impegnarsi seriamente per la pace. Starmer ha organizzato un incontro con la «coalizione dei volenterosi a guida anglo-francese» per garantire la sicurezza dell’Ucraina dopo un’eventuale pace con la Russia. 🔗open.online

Cosa riportano altre fonti

Samuele Segreto presente alla sparatoria di Monreale: Colpi di pistola a raffica, sangue, amici che scappavano. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Samuel Segreto affida ai social il suo drammatico racconto - L’ex allievo di Amici Samuel Segreto era a Monreale quando è scoppiata dal nulla una sparatoria. Il suo racconto drammatico: “Colpi di pistola a raffica, sangue, amici che scappavano” ... 🔗novella2000.it

Chi è Samuele Segreto, il ballerino eliminato al Serale di Amici: “Ho dato tutto, non ho rimpianti” - Samuele Segreto è stato eliminato nella terza puntata del Serale di Amici 22, ma a giudicare dalle reazioni social non è quello che il pubblico avrebbe voluto. Samuele Segreto, conosciuto come Samu, è ... 🔗ildigitale.it