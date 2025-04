Sampdoria Veroli può rientrare Sibilli ancora a parte ma c'è ottimismo

Sampdoria la situazione degli indisponibili resta sotto osservazione, con alcuni segnali incoraggianti in vista delle ultime partite di. Leggi su Calciomercato.com Allala situazione degli indisponibili resta sotto osservazione, con alcuni segnali incoraggianti in vista delle ultime partite di.

Approfondimenti da altre fonti

Infortunio Renato Veiga, altra tegola in casa Juventus: definiti i tempi di recupero. Quando può rientrare - di Redazione JuventusNews24Infortunio Renato Veiga, altra tegola in casa Juventus: definiti i tempi di recupero del difensore portoghese di proprietà del Chelsea. Quando rientra Piove sul bagnato in casa Juventus. Non solo l’eliminazione ai playoff in Champions League per mano del Psv ma anche un nuovo infortunio in difesa. A sto giro a farne le spese è Renato Veiga. Il difensore arrivato dal Chelsea ha rimediato una lesione del tendine del plantare gracile della gamba destra e dovrà stare fermo ai box per le prossime 3-4 settimane, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. 🔗juventusnews24.com

Sampdoria, sei riscatti obbligatori. Da valutare Altare, Veroli e Semplici - La Sampdoria ha dovuto muoversi con estrema attenzione nel mercato estivo, tenendo conto delle difficoltà economiche che imponevano rigide... 🔗calciomercato.com

Lautaro Inter, il capitano continua il suo recupero! Ecco quando può rientrare - di RedazioneLautaro Inter, il capitano continua il suo recupero! Ecco quando può rientrare, in vista dei prossimi impegni dei nerazzurri Tra i grandi assenti nel match di domani contro l‘Udinese, ci sarà anche il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, che sta recuperando dal problema fisico che gli ha impedito anche di scendere in campo con la Nazionale argentina. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Toro potrebbe rientrare nel derby di Coppa Italia con il Milan, magari partendo dalla panchina. 🔗internews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Sampdoria, Veroli può rientrare. Sibilli ancora a parte, ma c'è ottimismo; L'avversario - Sampdoria: un altro anno complicato, ma la rivoluzione sul mercato può cambiare il finale; Reggiana-Sampdoria 2-2: tabellino e cronaca della partita; Sampdoria, Coda migliora. E Sottil prova Veroli tra i titolari. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne