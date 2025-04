Salvini | a fine guerra andrò con imprese italiane in Ucraina e Russia

Salvini, a margine della visita ad Euroflora a Genova.E una volta finita la guerra, ha aggiunto, "Conto che presto ci sia un incontro a tre Trump Zelensky e Putin, si mettano d'accordo e finisca la guerra", "conto di poter accompagnare tante imprese italiane sia in Ucraina per la ricostruzione che in Russia", ha aggiunto. "Si sono sentiti pochi minuti fa il ministro degli Esteri russo e il segretario di Stato americano quindi la trattativa sta andando avanti, conto che la guerra finisca e spero che a Parigi o Bruxelles nessuno si metta di traverso perché sarebbe drammatico, tornare ad avere canali diplomatici e buoni rapporti con la Russia a guerra finita sarà fondamentale". Quotidiano.net - Salvini: a fine guerra andrò con imprese italiane in Ucraina e Russia Leggi su Quotidiano.net Genova, 28 apr. (askanews) - "A me interessa che grazie al nuovo presidente degli Usa si parli di pace, altri parlano di eserciti europei, missili europei, carri armati europei, io non sono fra questi". Lo ha detto il vice premier e ministro della Infrastrutture e dei Trasporti Matteo, a margine della visita ad Euroflora a Genova.E una volta finita la, ha aggiunto, "Conto che presto ci sia un incontro a tre Trump Zelensky e Putin, si mettano d'accordo e finisca la", "conto di poter accompagnare tantesia inper la ricostruzione che in", ha aggiunto. "Si sono sentiti pochi minuti fa il ministro degli Esteri russo e il segretario di Stato americano quindi la trattativa sta andando avanti, conto che lafinisca e spero che a Parigi o Bruxelles nessuno si metta di traverso perché sarebbe drammatico, tornare ad avere canali diplomatici e buoni rapporti con lafinita sarà fondamentale".

Se ne parla anche su altri siti

Ucraina, Salvini: “Riannodare rapporti economici con Russia a fine guerra” - “Io non ce l’ho il cellulare di Putin, però quando finirà il conflitto sicuramente riannodare rapporti commerciali, culturali, economici, energetici con la Russia penso sarà interesse di tutta Europa”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di un appuntamento in prefettura a Milano. A chi gli chiedeva se si dovesse ricominciare anche a comprare il gas di Mosca, il vicepremier ha risposto: “C’è un ministro che si occupa di gas, che non sono io, quindi chiedetelo a lui”. 🔗lapresse.it

Nuovi cortei a Gaza per fine guerra - 16.25 Manifestazione di centinaia di palestinesi nel campo di Jabalia, nel Nord di Gaza. Chiedono la fine della guerra e che Hamas lasci il potere. Nei cori viene definita "organizzazione terroristica". I video delle proteste sono postati da diversi account della Striscia. C'erano già state manifestazioni circa due settimane fa. Poi si erano interrotte. Sui social, alcuni video mostravano manifestanti inseguiti e dispersi dalla sicurezza di Hamas. 🔗servizitelevideo.rai.it

Ucraina, Tajani “Penso stop guerra entro fine primavera, ottimista” - ROMA (ITALPRESS) – “Voglio essere ottimista, ogni passo che si faa livello diplomatico va nella giusta direzione. Credo chelentamente si potrà arrivare alla pace, credo che entro la finedella primavera o al massimo in estate, ormai non conviene più anessuno continuare a combattere”. Così il vicepremier e ministrodegli Esteri, Antonio Tajani, intervistato da Francesco Giorgino a XXI Secolo su Rai1. 🔗ildenaro.it

Approfondimenti da altre fonti

Salvini: a fine guerra andrò con imprese italiane in Ucraina e Russia; Salvini: a fine guerra andrò con imprese italiane in Ucraina e Russia; Spagna, il blackout anche a Valencia durante il congresso del Ppe. 🔗Su questo argomento da altre fonti