Salvatore Massimo e Andrea uccisi da una raffica di proiettili nella strada affollata | fermato un ragazzo di 19 anni

fermato per la sparatoria avvenuta a Monreale, alle porte di Palermo, nella notte tra sabato e domenica e costata la vita a tre ragazzi del posto. Si tratta di un diciannovenne di Palermo. Non è chiaro però se a premere il grilletto sia stato anche un altro degli amici che era con lui la. Today.it - Salvatore, Massimo e Andrea uccisi da una raffica di proiettili nella strada affollata: fermato un ragazzo di 19 anni Leggi su Today.it C'è unper la sparatoria avvenuta a Monreale, alle porte di Palermo,notte tra sabato e domenica e costata la vita a tre ragazzi del posto. Si tratta di un diciannovenne di Palermo. Non è chiaro però se a premere il grilletto sia stato anche un altro degli amici che era con lui la.

Su questo argomento da altre fonti

'Come guidate?', poi gli spari: 3 ragazzi uccisi in piazza a Monreale. Sospettato un 19enne | ?Le ultime ore di Salvatore, Andrea, Massimo - Monreale, dietro la sparatoria che ha causato la morte di tre persone una battuta sulla guida dei motorini. Interrogato dai carabinieri un 19enne sospettato di avere avuto un ruolo nel delitto: militari insospettiti dalla denuncia di furto del motorino 🔗xml2.corriere.it

Salvatore, Massimo e Andrea uccisi per una semplice battuta: l’agghiacciante scoperta dopo la strage - Una banale battuta sulla guida spericolata in moto potrebbe aver innescato la tragedia avvenuta la scorsa notte a Monreale, dove tre giovani hanno perso la vita in una sparatoria che ha sconvolto l’intera comunità. Secondo quanto trapela dalle prime indagini, una frase come «Ma come cavolo guidate?» avrebbe fatto degenerare una discussione tra due gruppi di ragazzi, uno locale e uno proveniente da Palermo, culminando in un triplice omicidio. 🔗thesocialpost.it

'Come guidate?', poi gli spari: 3 ragazzi uccisi in piazza a Monreale. Fermato un 19enne | ?Le ultime ore di Salvatore, Andrea, Massimo - Monreale, dietro la sparatoria che ha causato la morte di tre persone una battuta sulla guida dei motorini. Interrogato dai carabinieri un 19enne sospettato di avere avuto un ruolo nel delitto: militari insospettiti dalla denuncia di furto del motorino 🔗xml2.corriere.it

Se ne parla anche su altri siti

Le ultime ore di Salvatore, Andrea e Massimo, i ragazzi uccisi a Monreale: gli auguri per il compleanno alla nipotina e i selfie allo specchio; Salvatore, Massimo e Andrea uccisi da una raffica di proiettili nella strada affollata: fermato un ragazzo di 19 anni; Spari a Monreale, chi erano Salvatore, Massimo e Andrea che prima ha messo in salvo la fidanzata; Monreale: Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo, Andrea Miceli. I due cugini, il calciatore: Chi erano le vittime d. 🔗Ne parlano su altre fonti

Le ultime ore di Salvatore, Andrea e Massimo, i ragazzi uccisi a Monreale: gli auguri per il compleanno alla nipotina e i selfie allo specchio - Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo sono i tre ragazzi morti a Monreale nella sparatoria di sabato notte: si conoscevano sin da piccoli, due erano cugini e lavoravano insieme. Un amico: « ... 🔗corriere.it

Monreale: Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo, Andrea Miceli. I due cugini, il calciatore: Chi erano le vittime della sparatoria - Salvatore Turdo, 23 anni; Massimo Pirozzo, 26 anni; Andrea Miceli, 26 anni. Erano di Monreale i ragazzi uccisi la scorsa notte nella sparatoria avvenuta in via ... 🔗msn.com

Salvatore, Massimo e Andrea uccisi per una semplice battuta: è svolta nelle indagini. Fermato un diciannovenne - Una banale battuta sulla guida spericolata in moto potrebbe aver innescato la tragedia avvenuta la scorsa notte a Monreale, dove tre giovani hanno perso ... 🔗thesocialpost.it