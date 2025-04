Salvatore Calvaruso il 19enne fermato per la strage a Monreale confessa di aver sparato e poi non risponde Caccia a 4 complici

Salvatore Calvaruso è il nome del 19enne tra gli autori della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea. Ilmessaggero.it - Salvatore Calvaruso, il 19enne fermato per la strage a Monreale confessa di aver sparato e poi non risponde. Caccia a 4 complici Leggi su Ilmessaggero.it è il nome deltra gli autori delladi(Palermo), nella quale sono stati uccisiTurdo di 23 anni, Andrea.

Sparatoria a Monreale, fermato Salvatore Calvaruso: è accusato di strage. Ha confessato - Palermo, 28 aprile 2025 – È stato fermato nella notte uno dei ragazzi che ha sparato sabato sera nel centro di Monreale, dove due bande di ragazzi si sono affrontati a colpo di violenza. Si tratta di Salvatore Calvaruso, un 19enne del quartiere Zen di Palermo. Il ragazzo era stato portato in caserma subito dopo la strage, che ha causato la morte di tre ragazzi tra i 23 e i 26 anni e e il ferimento di altri due, un 33enne e un minorenne di 16. 🔗quotidiano.net

