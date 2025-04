Salvatore Calvaruso confessa i tre omicidi a Monreale ma poi non risponde | dichiarazioni non utilizzabili

Salvatore Calvaruso ha confessato di aver sparato a Monreale durante la rissa in cui tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite Notizie.virgilio.it - Salvatore Calvaruso confessa i tre omicidi a Monreale, ma poi non risponde: dichiarazioni non utilizzabili Leggi su Notizie.virgilio.it Il 19ennehato di aver sparato adurante la rissa in cui tre persone sono morte e altre due sono rimaste ferite

Ne parlano su altre fonti

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso confessa: «Ho sparato io». Chi è il killer 19enne. Caccia a quattro complici - Salvatore Calvaruso è l'autore reo confesso della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26... 🔗leggo.it

Salvatore Calvaruso, il 19enne fermato per la strage a Monreale confessa di aver sparato e poi non risponde. Caccia a 4 complici - Salvatore Calvaruso è il nome del 19enne tra gli autori della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea... 🔗ilmessaggero.it

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso confessa: «Ho sparato io». Chi è il killer 19enne. Caccia a 4 complici - Salvatore Calvaruso è l'autore reo confesso della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26... 🔗leggo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ho sparato io: confessa il 19enne dello Zen fermato per il triplice omicidio di Monreale; Salvatore Calvaruso, il 19enne fermato per la strage a Monreale confessa di aver sparato e poi non risponde. Caccia a 4 complici; Sparatoria a Monreale fermato il 19enne Salvatore Calvaruso | è accusato di strage Ha confessato; Salvatore Calvaruso il 19enne fermato per la strage a Monreale confessa di aver sparato e poi non risponde Caccia a 4 complici. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso confessa: «Ho sparato io». Il killer 19enne incastrato da un amico - Salvatore Calvaruso è l'autore reo confesso della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26 ciascuno, ... 🔗leggo.it

Sparatoria a Monreale, fermato il 19enne Salvatore Calvaruso: è accusato di strage. Ha confessato - Il ragazzo si era presentato in caserma per denunciare la scomparsa dello scooter per sviare le indagini. Incastrato dai filmati, ha confessato. Il padre di una delle 3 vittime: “Costituitevi tutti” ... 🔗quotidiano.net

"Ho sparato io": confessa il 19enne dello Zen fermato per il triplice omicidio di Monreale - Prima notte in carcere per Salvatore Calvaruso, nel provvedimento il pm scrive: "Le dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'indagato appaiono pienamente riscontrate dal contenuto dei filmati di videos ... 🔗palermotoday.it