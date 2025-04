Salvatore Calvaruso chi è l’ex puglie 19enne killer della strage di Monreale

Salvatore Calvaruso, 19enne, è stato fermato per la strage di Monreale nella quale hanno perso la vita tre giovani. Nato il primo febbraio 2006, Calvaruso ha confessato pienamente davanti agli inquirenti. Le sue dichiarazioni coincidono con le risultanze della visione delle telecamere di videosorveglianza e anche due testimoni lo collocano sulla scena della strage.Calvaruso avrebbe aperto il fuoco in piazza a Monreale scaricando l'intero caricatore dell'arma che portava con sé. E' accusato di strage, porto e detenzione abusiva di armi. Cosa ha detto Salvatore CalvarusoCalvaruso ha inoltre dichiarato che durante la sparatoria aveva perso i suoi occhiali: ed effettivamente, dicono gli inquirenti, sul luogo della strage sono stati trovati degli occhiali da vista. "Ho fatto un macello" ha detto Salvatore Calvaruso a un amico, che ha dichiarato che Calvaruso si era presentato da lui chiedendogli di denunciare il furto del suo motorino dicendogli poi "ho fatto un macello" e spiegando di aver sparato e ucciso due persone (che poi sono diventate tre poiché uno dei feriti è morto successivamente".

