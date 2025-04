Salmo il nuovo album ‘Ranch’ esce il 9 maggio

nuovo album di Salmo ha già un titolo e una tracklist, e da oggi anche una data di uscita. ‘Ranch’ (Columbia RecordsSony Music Italy) vedrà la luce venerdì 9 maggio. Ma non è l’unica novità: l’opening track del disco, ‘On fire’, è da ora fuori su tutte le piattaforme digitali, un banger adrenalinico prodotto da Salmo, Low Kidd e Verano. Anche il video è da ora su YouTube. Diretto da Younuts! – Antonio Usbergo e Niccolò Celaia – e prodotto da Maestro, il videoclip di ‘On fire’ è un viaggio immersivo nell’immaginario di Ranch, con Salmo protagonista delle sequenze.L’imminente uscita di ‘Ranch’ spezza l’attesa anche per l’appuntamento live, ‘Lebonski Park’, in scena il 6 settembre 2025 a Milano – Fiera Milano Live. Un evento, prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360, che supera i confini del concerto per trasformarsi in un’esperienza immersiva. Lapresse.it - Salmo, il nuovo album ‘Ranch’ esce il 9 maggio Leggi su Lapresse.it Ildiha già un titolo e una tracklist, e da oggi anche una data di uscita.(Columbia RecordsSony Music Italy) vedrà la luce venerdì 9. Ma non è l’unica novità: l’opening track del disco, ‘On fire’, è da ora fuori su tutte le piattaforme digitali, un banger adrenalinico prodotto da, Low Kidd e Verano. Anche il video è da ora su YouTube. Diretto da Younuts! – Antonio Usbergo e Niccolò Celaia – e prodotto da Maestro, il videoclip di ‘On fire’ è un viaggio immersivo nell’immaginario di Ranch, conprotagonista delle sequenze.L’imminente uscita dispezza l’attesa anche per l’appuntamento live, ‘Lebonski Park’, in scena il 6 settembre 2025 a Milano – Fiera Milano Live. Un evento, prodotto da Vivo Concerti e Lebonski 360, che supera i confini del concerto per trasformarsi in un’esperienza immersiva.

