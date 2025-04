.com - Salmo, fuori la traccia di apertura dell’album Ranch, ecco la data di uscita

svela ladie pubblica l’opening track dal titolo On FireSe il nuovo album diha già un titolo e una tracklist, da oggi anche unadi. Dopo giorni di attesa, che hanno tenuto i fan con il fiato sospeso innescando un turbinio di supposizioni e ipotesi, parte oggi ufficialmente il countdown:(Columbia RecordsSony Music Italy) vedrà la luce venerdì 9 maggio.Ma non è l’unica novità: l’opening track del disco, On Fire, è da orasu tutte le piattaforme digitali. Diretto, crudo, senza freni, On Fire non ha bisogno di presentazioni ma solo di volume alto: un banger adrenalinico -prodotto da, Low Kidd e Verano– che accende a tutta velocità il motoree fissa da subito il tono del progetto, celebrando l’artista che vive per l’arte.