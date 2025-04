Salerno il caso delle case popolari | il legale smentisce le accuse del Tar

case popolari di Salerno, l'avvocato Giuseppe Di Gaeta ha voluto fare chiarezza sulla questione legale sollevata. Contrariamente a quanto riportato, "il Tar - sostiene - non ha dichiarato abusivi gli abitanti delle case. Salernotoday.it - Salerno, il caso delle case popolari: il legale smentisce le accuse del Tar Leggi su Salernotoday.it In risposta alle informazioni emerse a mezzo stampa relativamente alledi, l'avvocato Giuseppe Di Gaeta ha voluto fare chiarezza sulla questionesollevata. Contrariamente a quanto riportato, "il Tar - sostiene - non ha dichiarato abusivi gli abitanti

