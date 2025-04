Salerno allarme furti nei rioni collinari | tre colpi nella notte a Giovi mentre i proprietari erano in casa

furti nei rioni collinari di Salerno. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, i residenti di Giovi, via Panoramica e Brignano lanciano l’ennesimo grido d’allarme di fronte all’ondata di furti che sta colpendo la zona.nella notte tra sabato e domenica scorsa, gli agenti di polizia sono intervenuti in località casa Marsiglia a Giovi, a seguito della richiesta d’aiuto di un cittadino che, rientrando, ha trovato una finestra della cucina spalancata e la casa completamente a soqquadro. I ladri, penetrati nell’abitazione approfittando dell’oscurità, hanno rovistato nella zona notte portando via oggetti in oro e argento di valore.Secondo le prime ricostruzioni, nella stessa notte sarebbero stati messi a segno almeno tre furti nella medesima località, colpendo altrettante famiglie. Zon.it - Salerno, allarme furti nei rioni collinari: tre colpi nella notte a Giovi mentre i proprietari erano in casa Leggi su Zon.it È emergenzaneidi. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, i residenti di, via Panoramica e Brignano lanciano l’ennesimo grido d’di fronte all’ondata diche sta colpendo la zona.tra sabato e domenica scorsa, gli agenti di polizia sono intervenuti in localitàMarsiglia a, a seguito della richiesta d’aiuto di un cittadino che, rientrando, ha trovato una finestra della cucina spalancata e lacompletamente a soqquadro. I ladri, penetrati nell’abitazione approfittando dell’oscurità, hanno rovistatozonaportando via oggetti in oro e argento di valore.Secondo le prime ricostruzioni,stessasarebbero stati messi a segno almeno tremedesima località, colpendo altrettante famiglie.

