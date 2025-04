Sagra di San Nicola 2025 | il programma nei giorni di festa a Bari

Nicola: dal 6 al 9 maggio prossimi i giorni più attesi della festa ma tutto è iniziato già dal 20 aprile con la processione organizzata per celebrare il 938° anniversario della traslazione delle spoglie di San Nicola.Come ogni anno avverrà il sorteggio. Baritoday.it - Sagra di San Nicola 2025: il programma nei giorni di festa a Bari Leggi su Baritoday.it Tornano i festeggiamenti in onore di San: dal 6 al 9 maggio prossimi ipiù attesi dellama tutto è iniziato già dal 20 aprile con la processione organizzata per celebrare il 938° anniversario della traslazione delle spoglie di San.Come ogni anno avverrà il sorteggio.

