Sadegholvaad indica la rotta | Aeroporti l’alleanza tra Rimini e Bologna ci farebbe decollare

Sadegholvaad, nel disegnare il quadro della viabilità e dei lavori pubblici in corso e futuri durante Rbr Talk, la nuova serie di incontri di Rinascita Basket Rimini. Ieri il primo appuntamento, con il primo cittadino e il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti, nel prepartita di Rimini – Nardò."Non credo che possiamo inseguire i singoli comitati, pur nelle loro ragioni – continua il sindaco – Penso che dobbiamo portare avanti una visione complessiva. Nei prossimi due anni si concluderanno molti cantieri, soprattutto nella zona sud di Rimini e lo scenario sarà diverso". Il quadro disegnato dal sindaco parte dal parcheggio da 360 posti interrati di piazza Marvelli alla demolizione a inizio 2026 dell’ex colonia Enel, passando per la conclusione del cantiere della rotatoria con la Consolare per San Marino. Ilrestodelcarlino.it - Sadegholvaad indica la rotta: "Aeroporti, l’alleanza tra Rimini e Bologna ci farebbe decollare" Leggi su Ilrestodelcarlino.it "C’è bisogno di una nuova viabilità, lo dico chiaro e forte. Io alla variante per la Statale 16 dico sì. Ma ci scommetto zero, anche perché il governo non ci mette nulla". Va dritto al punto il sindaco Jamil, nel disegnare il quadro della viabilità e dei lavori pubblici in corso e futuri durante Rbr Talk, la nuova serie di incontri di Rinascita Basket. Ieri il primo appuntamento, con il primo cittadino e il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti, nel prepartita di– Nardò."Non credo che possiamo inseguire i singoli comitati, pur nelle loro ragioni – continua il sindaco – Penso che dobbiamo portare avanti una visione complessiva. Nei prossimi due anni si concluderanno molti cantieri, soprattutto nella zona sud die lo scenario sarà diverso". Il quadro disegnato dal sindaco parte dal parcheggio da 360 posti interrati di piazza Marvelli alla demolizione a inizio 2026 dell’ex colonia Enel, passando per la conclusione del cantiere della rotatoria con la Consolare per San Marino.

