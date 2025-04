Sabrina Impacciatore senza freni a Belve | droghe identità fluida e avances assurde

Belve, in onda su Rai 2 dal 29 aprile, apre con una puntata che promette di sorprendere. Tra gli ospiti spicca Sabrina Impacciatore, celebre attrice italiana ora protagonista a Hollywood grazie a The White Lotus. Intervistata da Francesca Fagnani, Sabrina si confessa senza remore, svelando dettagli inaspettati della sua vita e delle sue esperienze più audaci.Esperienze psichedeliche e rivelazioni personaliAlla domanda diretta sull’uso di droghe, Sabrina risponde con la sua tipica franchezza: “Sì, ne ho provate tantissime. Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto”. Ha raccontato di un intenso “trip di nove ore” in Thailandia, durante il quale ha vissuto visioni straordinarie, come l’incontro con Jim Morrison su un galeone. “Sono stata convinta di essere Pam per un paio d’anni,” dice con un sorriso. Thesocialpost.it - Sabrina Impacciatore senza freni a Belve: droghe, identità fluida e avances assurde Leggi su Thesocialpost.it La nuova stagione di, in onda su Rai 2 dal 29 aprile, apre con una puntata che promette di sorprendere. Tra gli ospiti spicca, celebre attrice italiana ora protagonista a Hollywood grazie a The White Lotus. Intervistata da Francesca Fagnani,si confessaremore, svelando dettagli inaspettati della sua vita e delle sue esperienze più audaci.Esperienze psichedeliche e rivelazioni personaliAlla domanda diretta sull’uso dirisponde con la sua tipica franchezza: “Sì, ne ho provate tantissime. Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto”. Ha raccontato di un intenso “trip di nove ore” in Thailandia, durante il quale ha vissuto visioni straordinarie, come l’incontro con Jim Morrison su un galeone. “Sono stata convinta di essere Pam per un paio d’anni,” dice con un sorriso.

