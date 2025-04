Sabrina Impacciatore senza filtri a Belve | dal rapporto con una donna al no a un film per adulti

Belve, il format ideato e condotto da Francesca Fagnani. A partire dal 29 aprile, ogni martedì sera in prima serata, il pubblico potrà seguire le interviste più irriverenti della televisione italiana. Tra i protagonisti della prima puntata c’è Sabrina Impacciatore, attrice di fama internazionale grazie alla serie “The White Lotus”, pronta a raccontarsi senza filtri in un viaggio intimo tra Roma e Hollywood.La confessione shock di Sabrina Impacciatore: esperienze, trasgressioni e veritàNel corso dell’intervista a Belve, Sabrina Impacciatore ha parlato senza censure della sua esperienza con le droghe allucinogene, raccontando episodi surreali vissuti durante i suoi viaggi in Thailandia. Tra le rivelazioni più forti, l’attrice ha ricordato un episodio in cui, sotto effetto di sostanze, ha creduto di essere Pam Courson, la compagna di Jim Morrison. Notizieaudaci.it - Sabrina Impacciatore senza filtri a Belve: dal rapporto con una donna al no a un film per adulti Leggi su Notizieaudaci.it Torna su Rai 2 uno dei programmi più attesi:, il format ideato e condotto da Francesca Fagnani. A partire dal 29 aprile, ogni martedì sera in prima serata, il pubblico potrà seguire le interviste più irriverenti della televisione italiana. Tra i protagonisti della prima puntata c’è, attrice di fama internazionale grazie alla serie “The White Lotus”, pronta a raccontarsiin un viaggio intimo tra Roma e Hollywood.La confessione shock di: esperienze, trasgressioni e veritàNel corso dell’intervista aha parlatocensure della sua esperienza con le droghe allucinogene, raccontando episodi surreali vissuti durante i suoi viaggi in Thailandia. Tra le rivelazioni più forti, l’attrice ha ricordato un episodio in cui, sotto effetto di sostanze, ha creduto di essere Pam Courson, la compagna di Jim Morrison.

