Sabrina Impacciatore a Belve | Un famoso cantautore pensava io avessi il caz*o

Sabrina Impacciatore racconta di quella volta in cui un famoso cantautore che la corteggiava, pensò che non fosse una donna. Dopo il rinvio della scorsa settimana, domani sera, martedì 29 aprile su Rai 2 torna Francesca Fagnani con la nuova stagione di Belve. Ospiti di questa prima puntata saranno Sabrina Impacciatore, l'attrice italiana candidata agli Emmy Awards, il velocista campione olimpico Marcell Jacobs e l'attrice Nathalie Guetta, appena uscita da Pechino Express. Intanto, è già stata diffusa una clip con Sabrina Impacciatore. Il racconto della Impacciatore Nel breve video di anteprima, la Impacciatore racconta un aneddoto su un famoso cantautore che l'ha corteggiata tempo fa. Tutto nasce da un altro aneddoto, stavolta ricordato dalla Fagnani, che l'ospite rilancia a sua volta.

