Sabrina Impacciatore a Belve | Ho provato tantissime droghe e ci sono rimasta sotto

Belve, dopo lo slittamento della scorsa settimana, e tra le prime intervistate da Francesca Fagnani c’è Sabrina Impacciatore, ospite della prima puntata di domani – martedì 29 aprile – in prima serata su Rai 2. L’attrice romana, come spesso le accade, non si nasconde e non si tira indietro difronte alle ficcanti domande, a cominciare da quella sull’utilizzo delle droghe.L’uso delle drogheSì. Ne ho provate tantissime. Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sottoironizza la Impacciatore, aggiungendo di averle provate “in Thailandia, quindi erano serie . Nove ore di trip non posso raccontarle“. Tra gli effetti:Una volta per esempio ho visto Jim Morrison su un galeone di pirati, è sceso e ha iniziato a camminare sulle acque e mi ha chiamato Pam. Davidemaggio.it - Sabrina Impacciatore a Belve: “Ho provato tantissime droghe e ci sono rimasta sotto” Leggi su Davidemaggio.it Torna, dopo lo slittamento della scorsa settimana, e tra le prime intervistate da Francesca Fagnani c’è, ospite della prima puntata di domani – martedì 29 aprile – in prima serata su Rai 2. L’attrice romana, come spesso le accade, non si nasconde e non si tira indietro difronte alle ficcanti domande, a cominciare da quella sull’utilizzo delle.L’uso delleSì. Ne ho provate. Le più affascinantistate quelle allucinogene. E ciironizza la, aggiungendo di averle provate “in Thailandia, quindi erano serie . Nove ore di trip non posso raccontarle“. Tra gli effetti:Una volta per esempio ho visto Jim Morrison su un galeone di pirati, è sceso e ha iniziato a camminare sulle acque e mi ha chiamato Pam.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

