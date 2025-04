Sabotaggi ai cavi sottomarini Taiwan reagisce a Pechino

Taiwanesi hanno formalmente accusato il comandante del cargo cinese Hong Tai 58 di aver deliberatamente danneggiato un cavo sottomarino per le telecomunicazioni che collega l’isola all’arcipelago Penghu, vicino alla costa cinese, nel febbraio scorso. La notizia del fermo era apparsa sui media in febbraio, ma le indagini hanno richiesto tempo e soltanto nei giorni scorsi la Difesa di Taipei ha formalizzato il provvedimento. Non è la prima volta che capitano fatti del genere, del resto il Sabotaggio di strutture sottomarine, i cui autori sono difficili da individuare, è ormai entrato a far parte delle tattiche volte a individuare i punti deboli delle difese avversarie, e tra Cina e Taiwan è una prassi ormai nota. Di diverso questa volta c’è l’epilogo: la guardia costiera Taiwanese ha inizialmente sequestrato la Hong Tai 58, nave che però batte bandiera del Togo seppur a bordo l’equipaggio sia composto da marinai cinesi. Panorama.it - Sabotaggi ai cavi sottomarini, Taiwan reagisce a Pechino Leggi su Panorama.it Le autoritàesi hanno formalmente accusato il comandante del cargo cinese Hong Tai 58 di aver deliberatamente danneggiato un cavo sottomarino per le telecomunicazioni che collega l’isola all’arcipelago Penghu, vicino alla costa cinese, nel febbraio scorso. La notizia del fermo era apparsa sui media in febbraio, ma le indagini hanno richiesto tempo e soltanto nei giorni scorsi la Difesa di Taipei ha formalizzato il provvedimento. Non è la prima volta che capitano fatti del genere, del resto ilo di strutture sottomarine, i cui autori sono difficili da individuare, è ormai entrato a far parte delle tattiche volte a individuare i punti deboli delle difese avversarie, e tra Cina eè una prassi ormai nota. Di diverso questa volta c’è l’epilogo: la guardia costieraese ha inizialmente sequestrato la Hong Tai 58, nave che però batte bandiera del Togo seppur a bordo l’equipaggio sia composto da marinai cinesi.

