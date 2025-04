Ryan Reynolds conferma di essere a lavoro su un nuovo progetto su Deadpool

Ryan Reynolds sta preparando un progetto segreto su Deadpool. Di cosa si tratti, tuttavia, rimane un mistero. Deadpool & Wolverine è stato uno dei successi più grandi del 2024, aiutando i Marvel Studios a riprendersi da alcuni progetti non proprio brillanti che non sono riusciti a smuovere l’interesse del pubblico. I fan vogliono sapere quando e dove Deadpool apparirà in futuro. Il nome di Ryan Reynolds non è stato incluso nell’imponente annuncio del cast di Avengers: Doomsday, quindi per ora l’attesa continua. Per fortuna, Reynolds ha qualcosa in serbo per Deadpool e sta svelando ai fan cosa potrebbe essere. “Sto scrivendo qualcosa proprio ora. È un piccolo gruppo, ma mi piace che sia isolato“, ha detto. “Se diventa un Vendicatore o un X-Man, siamo alla fine. È la realizzazione del suo desiderio, e non glielo puoi dare“. Metropolitanmagazine.it - Ryan Reynolds conferma di essere a lavoro su un nuovo progetto su Deadpool Leggi su Metropolitanmagazine.it sta preparando unsegreto su. Di cosa si tratti, tuttavia, rimane un mistero.& Wolverine è stato uno dei successi più grandi del 2024, aiutando i Marvel Studios a riprendersi da alcuni progetti non proprio brillanti che non sono riusciti a smuovere l’interesse del pubblico. I fan vogliono sapere quando e doveapparirà in futuro. Il nome dinon è stato incluso nell’imponente annuncio del cast di Avengers: Doomsday, quindi per ora l’attesa continua. Per fortuna,ha qualcosa in serbo pere sta svelando ai fan cosa potrebbe. “Sto scrivendo qualcosa proprio ora. È un piccolo gruppo, ma mi piace che sia isolato“, ha detto. “Se diventa un Vendicatore o un X-Man, siamo alla fine. È la realizzazione del suo desiderio, e non glielo puoi dare“.

