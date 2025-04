Panorama.it - Ruini, l’identikit del futuro Papa: «Dottrina salda e sappia regnare»

Dentro il conclave, in teoria, non è nemmeno ammessa la «campagna elettorale». Secondo la costituzione Universi dominici grecis, che regola la macchina che porta verso l’elezione del 267° successore di Pietro, i cardinali elettori non devono «lasciarsi guidare, nell’eleggere il pontefice, da simpatia o avversione o influenzare dal favore o dai personali rapporti verso qualcuno o spingere dall’intervento di persone autorevoli o di gruppi di pressione».Il conclave è un evento ecclesiale, come tale scandito dalla preghiera e rivolto all’ascolto dello Spirito Santo, ma è inutile far finta che non sia anche un evento «politico» anche se nel senso più alto possibile della parola. Una volta che i cardinali saranno chiusi dentro alla Cappella Sistina cum clave, saranno isolati da tutto e da tutti.