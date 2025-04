Rudiger massacrato dopo la follia contro l’arbitro c’è chi chiede più della squalifica | lui ha un piano

Rudiger è stato massacrato da due grandi glorie tedesche come Matthaus e Hamann dopo la follia di Barcellona-Real. Lui già è pronto per una squalifica. Leggi su Fanpage.it è statoda due grandi glorie tedesche come Matthaus e Hamannladi Barcellona-Real. Lui già è pronto per una

Approfondimenti da altre fonti

Follia a Napoli, accoltella l’amica dopo una lite per futili motivi - Un litigio tra amiche è sfociato in un accoltellamento nella notte tra sabato e domenica nel centro di Napoli. Una donna di 40 anni, di nazionalità straniera, è stata ferita a una gamba e successivamente medicata al Pronto Soccorso dell'”Ospedale dei Pellegrini”. La vicenda è attualmente al vaglio della Polizia di Stato, che sta ricostruendo […] L'articolo Follia a Napoli, accoltella l’amica dopo una lite per futili motivi sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Follia dopo la sconfitta del Latina, Berman aggredito in strada: assalito da uomini incappucciati - Berman stava lasciando lo stadio quando è stato fermato da alcuni uomini incappucciati che lo hanno aggredito: pugno al volto e vetro dell'auto rotto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Calciomercato.com – Real Madrid-Real Sociedad 4-4 dopo i tempi supplementari: Rudiger manda Ancelotti in finale di Coppa del Re | Estero - 2025-04-02 00:08:00 Arrivano conferme: Real Madrid-Real Sociedad 4-4 dopo i tempi supplementari: Rudiger manda Ancelotti in finale di Coppa del Re | Estero | Calciomercato.com Home Real Madrid, Endrick ripaga la fiducia di Ancelotti: ancora in goal contro la Real Sociedad in Co… AFP ... 🔗justcalcio.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Rudiger, follia dopo Barcellona-Real Madrid contro l'arbitro: rischia pesante squalifica - Nervosissimo finale del Clásico di Coppa del Re, vinto 3-2 ai supplementari dal Barça. Chi perde la testa al 122' è Antonio Rudiger, che lancia un oggetto (borsa del ghiaccio) verso l'arbitro De Burgo ... 🔗informazione.it

Rudiger, follia in panchina: rischio maxi-squalifica - Il Barcellona ha conquistato la Coppa del Re battendo 3-2 il Real Madrid in un Clasico pieno di tensione e polemiche ... 🔗gonfialarete.com

Follia Rudiger in Real Madrid-Barcellona: ecco che squalifica rischia - L'ex difensore della Roma potrebbe essere fermato per 12 giornate dopo aver lanciato una borsa del ghiaccio verso l'arbitro. Rischiano lo stop anche Bellingham e Vazquez ... 🔗msn.com