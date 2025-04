Rublev dice no ad Anna Kalinskaya | “Jannik non Jannik non voglio immischiarmi Mi dispiace”

Rublev ha rifiutato la proposta di Anna Kalinskaya di fare coppia con lei in campo, tirando in ballo Jannik Sinner: "Non voglio nemmeno entrarci o cercare di capire. Jannik, non Jannik, non voglio immischiarmi". Leggi su Fanpage.it Andrejha rifiutato la proposta didi fare coppia con lei in campo, tirando in balloSinner: "Nonnemmeno entrarci o cercare di capire., non, non".

Approfondimenti da altre fonti

Milan, Capello dice sì ad Allegri ma avverte: “Vorrei prima capire una cosa …” - Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato del possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Le dichiarazioni 🔗pianetamilan.it

Milan Inter LIVE 0-0: ancora Josep Martinez! Stavolta dice di no ad Abraham - di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle ore 21 a San Siro per Milan Inter, match d’andata delle semifinali di Coppa Italia: seguilo live con noi Tutto pronto a San Siro per Milan Inter, la gara d’andata delle semifinali di Coppa Italia. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. AGGIORNA LA LIVE CRONACA 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 1? Primo squillo di Leao – Vince il rimpallo con Frattesi, poi punta Darmian sulla fascia sinistra e lo supera, il difensore nerazzurro lo abbatte. 🔗internews24.com

Arrestato per evasione ad Adrano: viola i domiciliari, alla Polizia dice "scusate, in casa mi sento soffocare" - Un pregiudicato di 37 anni ad Adrano è stato arrestato per evasione dopo aver violato i domiciliari per disperazione. 🔗notizie.virgilio.it

Approfondimenti da altre fonti

Donne, genio e regole infrante: Safin allena Rublev, ed è una coppia potenzialmente esplosiva; La cruda confessione di Rublev quando rivede gli atti di autolesionismo: Non sono più io; ATP Metz: ritiro-Rublev, il russo supera Sonego e dice au revoir, destinazione Torino; Parigi 2024, dopo Rublev anche Sabalenka: cosa c’è dietro il no alle Olimpiadi dei tennisti russi e…. 🔗Cosa riportano altre fonti

Rublev dice no ad Anna Kalinskaya: “Jannik, non Jannik, non voglio immischiarmi. Mi dispiace” - Andrej Rublev ha rifiutato la proposta di Anna Kalinskaya di fare coppia con lei in campo, tirando in ballo Jannik Sinner: "Non voglio nemmeno entrarci ... 🔗fanpage.it

Andrey Rublev sul sistema antidoping: “C’è terrore nell’aria, si rischia di diventare pazzi” - Il campione russo ha incontrato i media prima di iniziare la sua difesa del titolo a Madrid Andrey Rublev non avrà un compito facile al Mutua Madrid Open, visto che sarà chiamato a difendere il titolo ... 🔗tennisitaliano.it

Andrey Rublev non smette più di ridere mentre parla della sua collaborazione con Marat Safin - Il russo è scoppiato in una risata incontrollata durante l’intervista con Tennis Channel a Monte Carlo Andrey Rublev si è giocato la ‘carta’ Marat Safin per provare a risalire la china dopo un periodo ... 🔗tennisitaliano.it