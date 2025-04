Anteprima24.it - Rubano una collana d’oro e tentano il ‘cavallo di ritorno’, arrestati

Tempo di lettura: < 1 minutoDue giovani di 20 e 25 anni di Caserta sono statidalla Polizia di Stato per truffa e tentata estorsione commessi ai danni di un minore. Uno dei due, il 20enne, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti – hanno accertato i poliziotti della Squadra Mobile di Caserta – aveva sottratto alla vittima unadel valore di circa 2000 euro con la scusa di verificarne la qualità; con il complice 25enne, peraltro già agli arresti domiciliari per atti persecutori, ha quindi contattato il fratello del minore chiedendo il “riscatto” di 1500 euro per la restituzione della. Una sorta di “cavallo di ritorno” che è stato denunciato dalle vittime alla Polizia, che ha avviato le indagini seguendo il minore e il fratello fino anche a casa del 25enne ai domiciliari, dove avrebbero dovuto pagare il “riscatto”; qui è scattato il blitz della Squadra Mobile, che ha portato in manette e quindi in carcere i due giovani di 20 e 25 anni.